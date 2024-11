Maior parte do eleitorado votou a favor de um candidato e não para barrar adversário, diz boca de urna da CNN

Pesquisa boca de urna realizada pela CNN afirma que a maioria dos eleitores americanos votou em um gesto a favor de seu candidato, e não para impedir a vitória do adversário. Segundo a pesquisa, democracia e economia são os dois principais temas que nortearam a escolha do eleitorado, nesta terça-feira (5).

Nessas duas questões, a população americana se divide: os democratas reforçam o voto em Kamala pela democracia. Logo em seguida, aparece o tema do aborto, que foi elevado a um dos temas principais da campanha. Durante a reta final, Kamala ressaltou ser a favor de uma lei federal que garanta o direito ao aborto.

Perguntados sobre as competências necessárias que um presidente deve ter, os eleitores citaram, sobretudo, liderança, cuidado com as pessoas e bom senso. Entre os eleitores republicanos, a percepção majoritária é a de que Donald Trump tem uma capacidade de liderança incomum, podendo trazer mudanças significativas para os Estados Unidos. Já o eleitorado democrata, destaca bom senso.