Magda Chambriard: A Luta por Igualdade de Gênero na Petrobras e o Desafio da Diversidade

Magda Chambriard, com uma carreira que abrange 45 anos no setor de óleo e gás, destaca-se como uma das figuras mais influentes do Brasil. Ela ocupou posições de liderança em duas das principais instituições do país, a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Sua trajetória é marcada por conquistas significativas em um ambiente historicamente dominado por homens, refletindo os desafios enfrentados por mulheres em sua geração.

Em uma entrevista concedida à Folha, Magda compartilhou experiências que evidenciam a resistência à sua liderança devido ao seu gênero. “Já passei por situações em que colegas diziam: ‘Magda, gosto muito de você, mas não consigo te obedecer porque você é mulher’. A minha resposta sempre foi clara: esse problema é seu”, relatou.

A Petrobras enfrenta desafios contínuos para promover a diversidade. Dados de 2023 indicam que 82,9% da força de trabalho da companhia é composta por homens, enquanto apenas 17,1% são mulheres. Magda tem trabalhado para mudar esse cenário; durante sua passagem pela ANP, ela aumentou o número de mulheres em posições chave e já iniciou esse processo na Petrobras, nomeando mulheres nas áreas de Exploração e Produção (E&P) e Engenharia, que juntas administram mais de 70% do orçamento da empresa. Sua meta agora é aumentar a presença feminina no conselho de administração.

“Atualmente temos onze membros no conselho, dos quais apenas duas são mulheres. Eu e mais uma”, explicou Magda.

Na entrevista, ela também refletiu sobre a dinâmica familiar que influenciou sua vida profissional. “Meus pais se conheceram na Esso. Quando nasci, minha mãe foi forçada a deixar seu emprego pelo meu pai sem que ela tivesse voz na decisão. Essa experiência me fez entender a importância da autonomia feminina desde cedo”, afirmou.

Magda também relembrou um episódio em que enfrentou resistência ao tentar contratar mulheres na área de engenharia. “Quando entrei para uma construtora, o diretor me alertou que preferia não ter mulheres na equipe porque elas poderiam se casar com engenheiros e causar demissões em dobro. Chorei dois dias antes de decidir assumir um cargo na Petrobras”, contou.

Em 2002, Magda aceitou o convite para se juntar à ANP, onde começou a trabalhar pela inclusão de pequenas e médias empresas no mercado petrolífero brasileiro. Apesar das desconfianças quanto à sua presença na agência, Magda desafiou os estereótipos associados à liderança feminina. “As pessoas esperavam que eu fosse uma mulher agressiva para conseguir respeito. No entanto, meu estilo sempre foi diferente; nunca precisei gritar para ser ouvida”, destacou.

Com a nomeação de Dilma Rousseff como presidente, houve um impulso significativo para aumentar o número de mulheres em cargos governamentais. Magda foi chamada pessoalmente por Dilma para assumir a diretoria-geral da ANP. “Ela chegou e disse: ‘Amanhã é Dia Internacional da Mulher; você será diretora-geral’. Esse apoio foi crucial para que eu pudesse implementar mudanças significativas na agência”, lembrou.

No entanto, após sua saída da ANP, as contratações femininas diminuíram novamente. “Fiquei marcada pela minha associação com Dilma após a mudança de governo. A partir desse momento, me tornei ‘radioativa’ dentro do setor”, comentou Magda.

Recentemente nomeada presidente da Petrobras, Magda busca reverter essa tendência e garantir maior inclusão feminina nas áreas estratégicas da empresa. “Quero promover uma maior representatividade no conselho administrativo; atualmente só temos duas mulheres entre onze membros”, enfatizou.

Magda Chambriard representa não apenas uma líder competente no setor de óleo e gás, mas também um exemplo de perseverança e luta pela igualdade de gênero em um campo onde as barreiras ainda são significativas.

Perfil:

Magda Chambriard tem 57 anos e é natural do Rio de Janeiro. É mestre em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ e Engenheira Civil pela UFRJ, com especializações em engenharia de reservatórios e produção de petróleo e gás pela Universidade Petrobras. Ingressou na Petrobras em 1980 e exerceu diversas funções até ser cedida à ANP em 2002. Desde junho de 2024, ocupa o cargo de presidente da Petrobras.