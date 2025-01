Petrobras Implementa Novas Diretrizes para o Modelo Híbrido de Trabalho

A Petrobras, uma das principais empresas do setor de energia no Brasil, anunciou na última quinta-feira (9) mudanças significativas em seu modelo híbrido de trabalho. De acordo com o comunicado oficial, todos os colaboradores que optaram por este formato deverão realizar atividades presenciais por, no mínimo, três dias na semana a partir de abril. Atualmente, a prática vigente permite que os funcionários trabalhem presencialmente apenas dois dias por semana, com exceção dos gerentes, cuja carga presencial foi aumentada em setembro de 2024.

A diretoria executiva da Petrobras justificou os ajustes como uma estratégia para otimizar a integração das equipes e melhorar os processos de gestão. Segundo a empresa, essa mudança também visa proporcionar maior agilidade na entrega de resultados essenciais em um período de crescimento de novos projetos.

Até o momento, a Petrobras não divulgou informações sobre o número exato de empregados que serão impactados pelas novas diretrizes. Contudo, os colaboradores com deficiência e aqueles que são responsáveis por pessoas com deficiência que já trabalham remotamente terão a possibilidade de continuar em regime de home office integralmente, durante cinco dias da semana.

De acordo com a companhia, essa decisão está alinhada ao seu plano estratégico e reflete um acompanhamento constante das tendências de mercado e das evoluções nos modelos de trabalho. A Petrobras se compromete a buscar um equilíbrio entre as necessidades da empresa e as expectativas de seus colaboradores.

Em resposta a essas alterações na política de trabalho remoto, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e seus sindicatos convocaram os trabalhadores para manifestações programadas para a próxima terça-feira (14). A entidade expressou preocupação com o impacto significativo que essas mudanças poderão causar na vida dos petroleiros e petroleiras que atuam sob o regime administrativo.

Este anúncio da Petrobras vem em um momento em que outras empresas estão reavaliando suas políticas de trabalho remoto. A discussão sobre as condições de trabalho tem ganhado destaque entre diversas organizações, refletindo um cenário em constante transformação no ambiente corporativo.