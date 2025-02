Madonna revela sequência do álbum ‘Confessions on a Dance Floor’

Em um anúncio que já gera expectativa entre os fãs, Madonna revelou que está trabalhando na sequência de seu aclamado álbum Confessions on a Dance Floor, lançado em 2005. A nova obra, intitulada Confessions Parte 2, marcará o décimo álbum de estúdio da icônica artista, conhecida como a Rainha do Pop.

Expectativa para o novo lançamento Aos 66 anos, Madonna utilizou suas redes sociais para compartilhar sua empolgação com o projeto. Ela expressou: “Meu presente de Dia dos Namorados para todos os meus fãs é que vocês saibam que estou colocando meu coração e alma na minha nova música e mal posso esperar para compartilhar isso com vocês”. O lançamento está programado para coincidir com o Dia dos Namorados, celebrado no exterior em 14 de fevereiro de 2025.

Legado de Confessions on a Dance Floor O álbum original, Confessions on a Dance Floor, não apenas conquistou o público, mas também recebeu o Grammy de Melhor Álbum de Dance/Eletrônica em 2007. Faixas como Hung Up, Sorry e Push se tornaram verdadeiros sucessos e são lembradas até hoje como marcos da carreira de Madonna.

Desde então, a artista lançou seu mais recente projeto, Madame X, em 2019, demonstrando que continua inovando e se reinventando ao longo dos anos. Com a expectativa crescente pela nova produção, fãs e críticos aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre o que Madonna trará nesta nova fase.