Madonna volta ao estúdio de gravação com produtor da ‘Celebration Tour’

Madonna divulgou em seu Instagram nesta segunda uma série de fotos em que aparece no estúdio junto com Stuart Price, produtor que trabalhou com ela no disco “Confessions on a Dance Floor”, de 2005, e também na recente turnê “Celebration Tour”, que passou pelo Rio de Janeiro.

Embora apareça cantando em uma das imagens e em frente a caixas de som em outra, a rainha do pop não anunciou novas músicas nem deu o motivo para estar de volta ao estúdio. Especula-se que ela possa estar preparando seu próximo disco -o último trabalho de inéditas foi “Madame X”, em 2019.

No mesmo post, ela publicou fotografias suas numa partida do time de futebol Chelsea, de Londres, e outra num carro, em que aparece vestida de preto olhando para a câmera.

A diva pop passou pelo Rio de Janeiro em maio, com a apresentação de encerramento da “Celebration Tour”, num show que foi um dos eventos públicos de música com mais público na história.