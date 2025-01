MAC celebra cinco anos com edição exclusiva para convidados no RJ

O Martial Arts Championship (MAC) comemora os cinco anos de sua criação com um evento exclusivo para convidados, o MAC 12, que acontece no dia 15 de fevereiro, na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), no Leblon, Rio de Janeiro. Um dos principais celeiros de novos talentos dos esportes de combate no Brasil, o MAC promove lutas de altíssimo nível em modalidades como MMA, Jiu Jitsu e Boxe.

Para o MAC 12, a organização apresenta mais uma modalidade para a plataforma, o grappling, conjunto das práticas de luta agarrada, que irá compor a programação de lutas sob a label ShowDown. O evento contará com nove combates, que serão exibidos na íntegra pelo canal oficial do MAC no YouTube. Confira abaixo a programação.

Criado em 2020 pelos irmãos e lutadores Sandro e Leo Leite, o MAC nasceu com a proposta de criar uma experiência completa para atletas e fãs. “Quando começamos, sabíamos que o MAC tinha o potencial de ser um divisor de águas para o MMA nacional. O que começou como um sonho agora é uma realidade em consolidação, graças à dedicação dos atletas, da equipe e, claro, da paixão dos fãs”, destaca Sandro Leite, fundador e Head do MAC. Leo Leite complementa: “O MAC é uma ponte para o futuro das artes marciais no Brasil, abrindo portas para quem merece estar no centro do octógono.”

O campeonato trouxe à tona novos nomes e histórias inspiradoras, enquanto conquistava fãs pela qualidade técnica e emoção de seus combates, contribuindo para o fortalecimento da cena independente das lutas no Brasil, um mercado repleto de talentos, mas muitas vezes carente de oportunidades estruturadas.

“A independência do cenário esportivo brasileiro sempre foi uma das forças motrizes do MAC. Nossa visão é criar um ecossistema sustentável, onde talentos possam ser revelados e marcas tenham a oportunidade de dialogar com uma audiência apaixonada e engajada”, comenta Yuri Binder, Diretor Executivo da V3A e responsável pelo projeto. “Estamos apenas começando a explorar o potencial do MAC como uma referência global em esportes de combate,” completa.