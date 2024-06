Lula visita Chomsky e Raduan Nassar e se encontra com FHC em SP

O presidente Lula (PT) se encontrou nesta segunda-feira (24) em São Paulo com o linguista Noam Chomsky e o escritor Raduan Nassar. Lula também se encontra com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O petista chegou ao apartamento do tucano às 12h10.

FHC completou 93 anos na última terça-feira (18) e recebeu uma ligação do presidente.

Adversários políticos em outras eleições, Lula e FHC estiveram do mesmo lado da disputa eleitoral em 2022. No primeiro turno, o tucano apoiou Simone Tebet (MDB), hoje ministra do Planejamento de Lula. Depois, contra Jair Bolsonaro (PL), declarou voto no petista.

Já Chomsky, de 95 anos, recebeu alta no mesmo dia 18 do hospital Beneficência Portuguesa, onde estava internado após sofrer um AVC em julho do ano passado.

Ele também declarou apoio a Lula, mas em 2018, antes de o petista ser impedido pela Justiça de disputar a eleição e passar o posto para Fernando Haddad (PT).

Raduan Nassar é autor de clássicos da literatura brasileira, como Lavoura Arcaica e Um Copo de Cólera. Ele é apoiador de Lula.

A assessoria da Presidência confirmou as visitas, mas não informou os horários.

O presidente chegou a São Paulo no domingo (24). Ele deve voltar a Brasília nesta segunda.