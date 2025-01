Lula traz equipe de João Campos para reformulação da Secom

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou mudanças significativas na Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), com a exoneração de Brunna Rosa, até então chefe da Secretaria de Estratégias e Redes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, dia 17.

Brunna Rosa, que desempenhou um papel crucial como coordenadora da comunicação digital durante a campanha eleitoral de Lula em 2022, será sucedida por Mariah Queiroz Costa Silva. Mariah era responsável pelas redes sociais do prefeito de Recife, João Campos (PSB), que obteve uma expressiva reeleição com 78,11% dos votos e se destaca como o prefeito mais popular entre os usuários do Instagram.

No contexto dessas mudanças, Lula manteve diálogos com João Campos para discutir estratégias digitais que se mostraram eficazes durante a campanha municipal de 2024. Essa colaboração visa não apenas aprimorar a comunicação digital do governo, mas também aumentar a popularidade do presidente, que atualmente enfrenta uma taxa de reprovação de 50%.

A equipe de João Campos foi convidada a colaborar informalmente com a comunicação digital do governo federal, e alguns membros devem integrar o novo time encarregado da reformulação das estratégias nas redes sociais. Essa abordagem se alinha ao objetivo do governo de melhorar sua imagem e engajamento nas plataformas digitais.

Além disso, as alterações na Secom são vistas como uma preparação para as eleições de 2026, onde o fortalecimento da presença digital do governo será essencial. A transição completa da equipe está prevista para ser finalizada até o final de janeiro, seguindo a saída do ex-ministro Paulo Pimenta. Lula já manifestou publicamente sua admiração pelo trabalho e pela postura política de Campos, reconhecendo seu potencial dentro deste novo contexto.