Lula tem três reuniões com Haddad e fecha detalhes sobre Plano Safra nesta terça-feira (25)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem reunião nesta terça-feira, 25, com os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para fechar os detalhes do Plano Safra, que será lançado na quarta-feira, 26, em Brasília. Durante o dia, Lula também terá três reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com agenda da presidência da República, o primeiro compromisso oficial de Lula é às 10 horas, quando terá um encontro para fechar os detalhes do Plano Safra. Além de Fávaro e Teixeira, participam da reunião a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e Haddad.

Em seguida, às 11h30, Lula se reúne com Belchior e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Já às 14h40, o chefe do Executivo tem agenda com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil substituto, Marcos Rogerio de Souza.

Às 15 horas, Lula tem agenda com Haddad e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Às 16 horas, Belchior se junta à reunião com Lula, Haddad e Padilha.

Por fim, o último compromisso oficial do presidente está previsto para as 17 horas, quando ele se reúne com Padilha, Belchior e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.