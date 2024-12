Lula retoma atividades após alta hospitalar e discute reformas com Haddad

Nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontrou-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua residência em São Paulo. A visita ocorreu após a alta hospitalar do presidente, que se recupera de uma internação recente. Durante a reunião, Haddad descreveu o estado de ânimo do presidente como “bem-disposto e absolutamente tranquilo“.

Entre os assuntos abordados na conversa, o ministro forneceu atualizações sobre a tramitação da reforma tributária e as medidas fiscais enviadas pelo Governo Federal ao Congresso Nacional. Haddad enfatizou a importância da celeridade na análise dessas propostas, além de projetos relacionados às reformas microeconômicas que influenciarão o Orçamento de 2025.

O presidente expressou a necessidade de um “quadro detalhado” sobre a situação fiscal do país. Haddad relatou que Lula fez um apelo para que as medidas fiscais não perdessem força durante o processo legislativo. “Temos um conjunto robusto de propostas que garantem a solidez do arcabouço fiscal. Estamos confiantes de que cumpriremos as metas fiscais nos próximos anos”, afirmou o ministro.

A discussão também incluiu tópicos referentes ao imposto seletivo sobre armas e bebidas açucaradas, cujas modificações foram debatidas no Senado após aprovação inicial pela Câmara dos Deputados. O texto agora retornará à Câmara para nova análise.

Haddad informou que apresentou ao presidente uma visão clara sobre a situação das propostas nas duas casas legislativas, destacando as alterações feitas. O objetivo é que Lula possa avaliar a conveniência de contatar líderes partidários para acelerar a tramitação das medidas: “Estamos convencidos de que as propostas serão apreciadas ainda este ano”, declarou.

Apesar de ter recebido alta hospitalar, o presidente Lula ainda está sob cuidados médicos. O cardiologista Roberto Kalil Filho explicou que ele permanecerá em São Paulo por alguns dias para acompanhamento e realizará exames no hospital, incluindo uma tomografia, na próxima quinta-feira (19/12). Durante esse período, embora possa retomar suas atividades normais, deverá evitar exercícios físicos. Haddad expressou surpresa com a disposição do presidente: “Ele está muito tranquilo e corado. O despacho foi absolutamente normal”, concluiu.