Lula reafirma apoio à reeleição de Filippi

O presidente Lula gravou mais uma mensagem de apoio à reeleição do prefeito Filippi. Aliado histórico do município, desde a primeira eleição do PT na cidade, 1982, Lula tem dado total apoio à gestão de Filippi. Por meio de convênios, repasses para custeio e emendas parlamentares, o governo federal já repassou R$ 800 milhões para a cidade, garantindo a manutenção de projetos importantes para a população.

Em novo vídeo, o presidente saudou os moradores e exaltou as qualidades de Filippi como gestor. “Meus amigos e minhas amigas de Diadema, mais do que ninguém vocês conhecem a qualidade de administração do PT na cidade de Diadema. E também vocês conhecem a qualidade do Filippi, que foi o melhor prefeito da cidade de Diadema”, afirmou.

Lula destaca a importância da população olhar para o legado de conquistas sociais que os governos petistas. “É importante você olhar que quase tudo de Diadema foi feito pelo PT. E por isso, no dia 6 de outubro, eu queria pedir para você carinhosamente, votem Filippi para prefeito”, conclui o presidente.

Desde que assumiu a presidência, em janeiro de 2022, Lula tem sido grande parceiro da cidade. Projetos importantes e estruturais para a cidade, como o Novo Hospital Municipal, o CEU Promissão – que já está em obras – e o futuro CEU Inamar, a construção dos três novos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) Infanto Juvenil, Álcool e Drogas e Adulto; recursos para custeio de serviços de saúde, obras de urbanização e habitação, e muito mais.