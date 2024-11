Lula passa por novos exames e tem quadro estável, segundo boletim médico

O presidente Lula passou por novos exames de imagens no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na manhã deste domingo (3). Segundo a assessoria, a ida já estava programada e o presidente permanece sem sintomas.

De acordo com o boletim médico, o presidente “permanece sem sintomas e o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais”.

O boletim diz ainda que uma nova avaliação “ocorrerá em uma semana, com a continuidade apenas do acompanhamento clínico” e que o presidente segue sob os cuidados da equipe médica, liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Lula teve um acidente doméstico no dia 19 de outubro. Ele cortava as unhas do pé, quando se desequilibrou e caiu de um banco. O presidente bateu a cabeça e precisou levar seis pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia.