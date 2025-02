Lula organiza missa em solidariedade ao Papa Francisco

Na quarta-feira, dia 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizará uma missa em homenagem à saúde do Papa Francisco, que se encontra internado devido a uma pneumonia dupla. O evento está agendado para ocorrer na capela Nossa Senhora da Conceição, localizada no Palácio da Alvorada, às 18h.

O Papa Francisco, de 88 anos, está hospitalizado há 13 dias e, conforme informações divulgadas pelo Vaticano, teve uma noite tranquila e segue em processo de recuperação nesta quarta-feira. Este é o período mais prolongado de internação do pontífice desde sua ascensão ao papado em 2013, superando os dez dias de internação em 2021, quando foi submetido a uma cirurgia eletiva no intestino.

Estado de saúde do Papa ainda inspira cuidados

No boletim médico emitido na terça-feira (25), o estado de saúde do papa foi descrito como estável, sem novas crises respiratórias e com exames de sangue normais. No entanto, sua condição ainda é classificada como “crítica”, segundo a nota oficial do Vaticano.

Na terminologia médica brasileira, os termos “crítico” e “grave” são considerados sinônimos. Fontes próximas à Santa Sé indicam que o uso do termo “crítico” se intensificou após o agravamento da saúde do pontífice, quando os médicos alertaram sobre riscos à sua vida.

Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, quebrou o protocolo ao solicitar um minuto de silêncio em respeito ao papa. É importante notar que Nísia deixará o cargo e será substituída por Alexandre Padilha.

O momento atual suscita preocupação não apenas entre os fiéis católicos, mas também entre líderes mundiais e cidadãos que acompanham a saúde do líder religioso. A missa organizada por Lula representa uma demonstração de solidariedade e apoio à recuperação do Papa Francisco.