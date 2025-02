Estado de saúde do Papa Francisco: monitoramento e esperança em meio a desafios

O Papa Francisco, atualmente sob cuidados médicos, encontra-se em estado crítico, mas com estabilidade em sua condição, conforme informado pelo Vaticano nesta terça-feira, 25. Apesar da gravidade do seu quadro clínico, o pontífice não apresentou novas crises respiratórias e permanece sob vigilância médica sem necessidade de intervenções emergenciais.

A Santa Sé anunciou que os resultados dos exames de sangue continuam dentro dos parâmetros normais. O Papa também passou por uma tomografia computadorizada programada, destinada a monitorar o avanço de uma pneumonia bilateral que o acomete. Embora a situação clínica exija cautela, o prognóstico permanece reservado.

Na manhã de hoje, Francisco teve a oportunidade de receber a Eucaristia e reiniciar algumas atividades profissionais. Um funcionário do Vaticano, que preferiu não ser identificado ao falar com a Reuters, confirmou que o Papa está se alimentando adequadamente e consegue se mover dentro do quarto do hospital.

Outra fonte da Santa Sé informou à CNN que o líder católico não está restrito a uma cama e consegue ficar de pé, além de ter tido uma boa noite de descanso.

O Papa Francisco, de 88 anos, está sendo tratado por pneumonia que afeta ambos os pulmões. Ele foi internado em uma clínica em Roma para avaliação após apresentar sintomas de infecção respiratória. O diagnóstico subsequente revelou pneumonia e uma infecção polimicrobiana, resultando em sua internação e acompanhamento contínuo.

Desde sua internação no Hospital Gemelli, em Roma, já se passaram 12 dias — marcando o período mais longo que Francisco ficou hospitalizado desde que assumiu o papado há quase 12 anos.

Até o momento, o Vaticano não forneceu uma previsão para alta médica e continua monitorando a evolução do estado de saúde do Papa. Em situações anteriores, ele já enfrentou desafios relacionados à saúde que exigiram cirurgias e internações temporárias.

A condição de saúde do Papa tem suscitado preocupações tanto entre os fiéis quanto na liderança religiosa global. A comunidade católica permanece unida em oração pela sua recuperação, enquanto o Vaticano adota uma postura cautelosa na divulgação de informações sobre seu tratamento.