Lula garante crédito para construção civil e expansão do Minha Casa, Minha Vida para classe média

Em um pronunciamento realizado nesta terça-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assegurou que não haverá escassez de crédito para os empresários do setor da construção civil interessados em desenvolver empreendimentos residenciais no Brasil. Durante a abertura do 99º Encontro Nacional da Indústria da Construção, sediado na Confederação Nacional da Indústria em Brasília, o presidente também reiterou a necessidade de incluir a classe média no Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Lula explicou que o programa teve início com foco na construção de moradias para as camadas mais pobres, mas destacou a evolução do projeto ao longo dos anos. “É justo que indivíduos com renda entre R$ 8 mil e R$ 10 mil sejam contemplados por programas governamentais, uma vez que são trabalhadores como bancários, metalúrgicos e pequenos empreendedores”, afirmou. O presidente ressaltou a importância de atender a essa parcela da população, que apesar de não precisar do apoio direto do Estado, ainda merece atenção através de políticas que facilitem o investimento empresarial.

Além disso, Lula recordou a criação do MCMV durante seu segundo mandato, em 2010, e mencionou as melhorias introduzidas nos projetos desde então. Essas melhorias incluem o aumento das áreas úteis das residências, aprimoramento dos acabamentos e infraestrutura social, bem como adaptações específicas para moradias em zonas rurais. Ele também enfatizou a necessidade de as entidades do setor participarem ativamente na fiscalização dos processos de licitação de obras públicas e respeitarem os resultados para evitar litígios judiciais e atrasos nos projetos.

Lula concluiu seu discurso destacando a importância de tratar os cidadãos mais humildes com dignidade e respeito. “Eles já enfrentam desafios significativos devido à falta de acesso aos mesmos recursos disponíveis para grupos mais privilegiados. É nosso dever demonstrar respeito e consideração”, finalizou o presidente.