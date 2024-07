Lula fará pronunciamento neste domingo para balanço de 18 meses de governo

O presidente Lula (PT) convocou a rede nacional de rádio e TV para um pronunciamento às 20h30 deste domingo (28), ocasião em que, segundo assessores, fará um balanço dos primeiros 18 meses de governo.

No pronunciamento, que terá duração de sete minutos e foi gravado na sexta-feira (26), em Brasília, o presidente deve apresentar, entre outros pontos, números da economia, de políticas sociais e ambientais.

Esse é o quarto pronunciamento em rádio e TV desde que o petista iniciou o seu terceiro mandato, em janeiro de 2023.

No mesmo período da gestão anterior, Jair Bolsonaro (PL) havia feito oito pronunciamentos em cadeia de rádio e TV. Ao todo, o ex-presidente usou o expediente 14 vezes em seu mandato.

O governo também atualizou neste domingo a agenda pública de Lula, informando que no final da tarde ele embarcará de Brasília rumo a São Paulo.

Na agenda pública, não há informação sobre o compromisso na capital paulista. Assessores disseram se tratar de agenda privada, não relacionada a questões de saúde, mas não deram mais informações.

Na última sexta-feira (26), o presidente anunciou o Novo PAC Seleções, com investimentos públicos e privados em R$ 41,2 bilhões para obras de mobilidade urbana, drenagem, abastecimento de água e saneamento, em municípios.

O momento, no entanto, é de estremecimentos na economia, com o recente anúncio do bloqueio de R$ 11,2 bilhões e contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento deste ano.

A medida, tomada para tentar cumprir o arcabouço fiscal, preocupa ministérios, que lutam para escapar do impacto do contingenciamento. A declaração foi feita pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad e a equipe econômica no dia 18 de julho.