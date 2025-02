Lula exibe ‘Ainda Estou Aqui’ para ministros no Palácio da Alvorada

No dia 24 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva, participou de uma sessão especial no Palácio da Alvorada para assistir ao filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e indicado a três categorias do Oscar.

A exibição ocorreu em uma sala de cinema privativa, que comporta cerca de 30 pessoas. Além do casal presidencial, ministros do governo também foram convidados para o evento. A equipe de produção do filme forneceu uma cópia exclusiva para a apresentação.

A cerimônia de premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está programada para o próximo domingo, 2 de maio. O filme “Ainda Estou Aqui” recebeu indicações nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com destaque para a performance de Fernanda Torres.

A narrativa do longa-metragem gira em torno da família Paiva, retratando os impactos do sequestro e assassinato do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar brasileira. A obra é baseada no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva e conta com um elenco renomado que inclui Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro.

O filme já conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e rendeu a Fernanda Torres o Globo de Ouro na categoria melhor atriz em drama. A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo pelos canais Globo e TNT, além da plataforma Max.