Lula encerra G20 com foco no combate a fome e agenda do clima

Durante o encerramento da Cúpula de Líderes do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os avanços alcançados sob a presidência brasileira, ao mesmo tempo em que passava o comando para a África do Sul. Lula mencionou a inspiração dos legados de Nelson Mandela, ressaltando a importância histórica e cultural dessa transição.

Ao longo de um ano de intensos trabalhos, que culminaram em dois dias de reuniões com líderes mundiais, mais de 80 nações se comprometeram com uma Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Além disso, foi iniciado um debate sem precedentes sobre a taxação das grandes fortunas.

O presidente também enfatizou a inclusão da mudança climática nas agendas dos ministérios e bancos centrais dos países-membros, resultando na aprovação do primeiro documento multilateral focado na bioeconomia. No campo ambiental, foram estabelecidos princípios fundamentais sobre comércio e desenvolvimento sustentável, além de um compromisso global para triplicar a capacidade de energias renováveis até 2030.

Outro tema importante abordado por Lula foi a necessidade de reformas na governança global, destacando o papel do Conselho de Segurança da ONU em se tornar mais eficaz e representativo. Ele celebrou as mais de 140 reuniões realizadas em 15 cidades brasileiras durante sua presidência no grupo, mencionando o retorno às declarações consensuais em quase todos os grupos de trabalho.

Com a transição da presidência do G20 para a África do Sul, Lula sublinhou que este momento é crucial para refletir sobre o impacto do fórum até agora e delinear seu futuro papel. Em suas palavras finais, ele expressou gratidão àqueles que contribuíram para o sucesso da presidência brasileira e desejou êxito ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Citando Mandela, Lula lembrou que “os verdadeiros heróis são aqueles que constroem”, reforçando seu desejo de continuidade e cooperação entre as nações do G20.