Lula diz que Maduro é “problema da Venezuela” adotando postura diplomática em resposta às críticas

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou em recente entrevista à RedeTV que a gestão do governo de Nicolás Maduro na Venezuela é uma questão interna daquele país e não um problema brasileiro. As declarações surgem em meio a tensões diplomáticas entre os dois países, após a Venezuela ter acusado o Brasil de agressões diplomáticas.

Maduro é um assunto da população venezuelana

Durante a entrevista concedida aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), Lula enfatizou que Maduro é um assunto a ser resolvido pela população venezuelana. “Aprendi que devemos ser cautelosos ao lidar com questões de outros países. O Maduro é um problema da Venezuela“, afirmou o presidente brasileiro.

O discurso marca uma quebra no silêncio de Lula sobre o tema, pois ele havia evitado se pronunciar sobre a relação com a Venezuela desde que Nicolás Maduro começou uma série de críticas ao governo brasileiro. Lula reiterou seu desejo de que a Venezuela possa resolver suas questões internas, enquanto ele se concentraria em governar o Brasil.

A postura de Lula ocorre em um contexto onde as relações bilaterais foram testadas por diversos episódios recentes. Entre eles, a contestação dos resultados eleitorais venezuelanos por parte de vários países, incluindo o Brasil, que pediu maior transparência no processo. Apesar dos pedidos, o regime de Maduro não apresentou as atas eleitorais detalhadas, levantando dúvidas sobre a lisura do pleito.

A tensão aumentou quando o Brasil não incluiu a Venezuela na lista de países convidados para integrar o BRICS, fato que Caracas classificou como uma “agressão inexplicável”. Além disso, um gesto provocativo por parte da polícia venezuelana, que publicou uma imagem ofensiva à bandeira brasileira nas redes sociais, contribuiu para agravar ainda mais a situação.

O Itamaraty respondeu às ofensas com uma nota crítica e reiterou que considera inaceitável o tom das declarações provenientes do regime Maduro. A controvérsia destaca um período complexo nas relações entre os dois líderes historicamente aliados, evidenciando um distanciamento político cada vez mais notável.

Em meio a esses desdobramentos, Lula preferiu não aprofundar mais as discussões públicas sobre o assunto e manteve seu foco em questões internas brasileiras, reafirmando sua intenção de não se envolver diretamente nos problemas internos da Venezuela.