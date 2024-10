Lula diz que Boulos tem ‘posição confortável’ na eleição e que esperou milagre para avião não cair

O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (3) durante transmissão online com Guilherme Boulos (PSOL), que ele apoia na corrida à Prefeitura de São Paulo, que o candidato chega às vésperas do primeiro turno em “posição confortável” e relatou que teve medo com o problema no avião que o trazia do México de volta ao Brasil nesta semana e precisou voar em círculos para queimar combustível antes de pousar.

“Pensei na minha vida porque fiquei quatro horas e meia dentro de um avião esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse”, afirmou Lula na live.

Inicialmente, a conversa ocorreria na noite desta quarta-feira (2), mas, com o imprevisto no voo que fez com que Lula chegasse ao Brasil só na manhã do mesmo dia, o compromisso foi desmarcado. Como mostrou a Folha, o presidente desembarcou cansado e precisou reorganizar a agenda.

Lula fez vários apelos aos eleitores, especialmente às mulheres, para que votem em Boulos, que tem como vice a ex-prefeita Marta Suplicy (PT). No dia em que uma nova pesquisa Datafolha mostrou empate triplo na liderança, com Boulos marcando 26% e ficando numericamente à frente de Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB), o petista disse se sentir confiante e otimista.

“Estamos chegando num momento crucial [da campanha] numa posição confortável”, declarou.

O presidente também confirmou presença no ato batizado de Caminhada da Vitória, neste sábado (5), às 9h, na avenida Paulista. A caminhada com Boulos, o presidente e outros aliados deverá ser o segundo compromisso presencial de Lula na campanha do aliado, após ter feito comícios na cidade em 24 de agosto. Anteriormente, a expectativa era que o petista tivesse atuação mais forte nas agendas de rua.

Lula afirmou que estará acompanhado da primeira-dama Janja, “porque ela precisa pedir para as mulheres votarem em você”, disse ele ao candidato, lembrando que a esposa vota na capital paulista e o apoia.