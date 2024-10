Lula diz que bolsonaristas estão ‘triturando’ deputado da bancada evangélica que o elogiou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (17) que o deputado da bancada evangélica que o elogiou durante evento no Palácio do Planalto está sendo triturado pelos bolsonaristas.

Por outro lado, o mandatário disse que a repercussão do episódio está sendo boa para ele e para o seu governo.

“[Veio] o deputado da bancada ruralista, acho que do Pará, e o deputado fez uma declaração dizendo que não votou em mim, que muitos evangélicos não votaram em mim. Mas que ele reconhecia os benefícios aos evangélicos que foram feitos por mim: o Dia do Evangélico, a lei do silêncio que não deixei passar, sabe, o Dia do Pastor. Tudo, tudo fui eu que criei e ele reconheceu isso”, afirmou o presidente.

“Fiquei com vontade de perguntar: ‘Se você sabe disso, porque votou no Bolsonaro?’ Bom, mas ele falou e eu falei ‘não vou polemizar'”, acrescentou.

Lula se referia, na verdade, ao deputado bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ), que era um dos principais nomes da tropa de choque governista no Congresso Nacional, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Ele atualmente está afastado do ex-presidente, após ter apoiado a reeleição de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro.

“Teve uma repercussão muito boa para mim e muito ruim para ele, porque os bolsonaristas estão triturando ele”, completou o presidente.

As declarações foram dadas durante entrevista para a emissora de rádio Metrópole, de Salvador. O presidente está em viagem à Bahia para anúncios de medidas na área da educação.

Na terça-feira (15), o presidente realizou uma cerimônia para a cerimônia de sanção de várias leis, entre elas a que criava o Dia da Música Gospel. Compareceram vários integrantes da bancada evangélica, que mantém laços de proximidade com o bolsonarismo.

Otoni de Paula discursou como representante da Frente Parlamentar Evangélica, elogiando as ações de Lula para os religiosos e também para a sociedade menos favorecida.

“Eu quero encerrar dizendo que é graças à visão social de seus governos que essa gente humilde de deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e, onde morar, por causa do Minha Casa Minha Vida”, afirmou o parlamentar.

“E, também, graças a essa visão social que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência”, completou.