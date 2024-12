Lula defende união e esperança em mensagem de Natal

Em um pronunciamento solene de Natal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a necessidade de respeito e harmonia entre os diferentes poderes da República, reiterando sua defesa “intransigente” da democracia brasileira.

“O Natal nos proporciona uma oportunidade valiosa para recordar os ensinamentos de Cristo: compaixão, respeito e amor ao próximo. Meu desejo é que esses valores estejam presentes não apenas na ceia natalina, mas ao longo de todo o ano”, declarou Lula.

Durante sua fala, o presidente sublinhou a importância da reconciliação e da união entre as famílias e a sociedade, ressaltando a relevância de reconhecer a humanidade no outro.

Aproveitando a ocasião, Lula expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante um recente episódio de emergência médica que exigiu cuidados especiais. “Sou grato pelas orações que recebi durante minha recuperação. Sinto-me agora mais forte e preparado para continuar trabalhando pelo sucesso do Brasil”, afirmou.

Com um tom otimista, Lula incentivou os cidadãos a renovarem suas esperanças por um futuro mais equitativo, sem fome e com oportunidades de trabalho dignas para todos. “É hora de revitalizar a esperança em um Brasil onde cada mulher e homem possa observar o crescimento de seus filhos com dignidade no trabalho”, enfatizou.

Finalizando seu discurso, o presidente reafirmou o papel do governo como protetor dos interesses da população. “Nunca esqueçam: governar é cuidar das pessoas”, concluiu, reiterando seu compromisso com a construção de uma nação mais inclusiva e harmoniosa.