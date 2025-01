Lula critica oposição comenta riscos que a fake news traz à democracia

Em uma declaração contundente durante a sanção da regulamentação da reforma tributária, realizada no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se referiu a indivíduos que, segundo ele, estão “travestidos de políticos” e que tentaram perpetrar um golpe em 8 de janeiro de 2023, numa crítica velada à oposição.

Lula enfatizou a necessidade de combater a desinformação, alertando que a democracia enfrenta riscos em nível global devido ao ressurgimento de ideologias fascistas e nazistas. “Não devemos temer enfrentar mentiras; é fundamental debater e confrontar essas narrativas enganosas todos os dias“, declarou o presidente.

A declaração surge após uma semana desafiadora para o governo federal, marcada por um retrocesso na medida da Receita Federal sobre a fiscalização das transações via Pix, resultado de uma onda de fake news que circulou nas redes sociais. O presidente lamentou a situação, afirmando que o governo enfrentou uma derrota frente à oposição nesse debate.

“Estamos diante de um momento em que o sistema democrático está em risco no mundo inteiro. Se não atuarmos, poderemos retornar a tempos que não desejamos, como o fascismo e o nazismo, além da violência e do desrespeito aos direitos humanos de grupos vulneráveis“, completou Lula.

De acordo com informações obtidas pela Folha, Lula expressou sua insatisfação com a maneira como a crise foi gerida, que resultou na revogação da norma fiscalizadora do Pix. Tanto dentro quanto fora do Palácio do Planalto, há um consenso de que o governo falhou na comunicação dessa medida, que foi tratada com falta de estratégia pela equipe econômica.

A oposição aproveitou a situação para criticar a gestão governamental, insinuando que a administração atual é propensa ao aumento de impostos. Nos últimos dias, vídeos e postagens atacando a decisão sobre o Pix se tornaram virais, entre eles um do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que acusou o governo de priorizar arrecadação sem oferecer contrapartidas adequadas aos cidadãos.

Após discussões tensas com assessores e ministros, Lula decidiu recuar na implementação da norma. Embora Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tenha defendido a medida até momentos antes da reunião com o presidente na quarta-feira (15), pesou sobre Lula o argumento de que uma campanha publicitária não seria suficiente para conter as críticas e as fake news que se espalhavam.

Assim, com relutância, o presidente optou por revogar a norma em uma tentativa de restaurar a confiança da população e evitar potenciais prejuízos ao sistema financeiro. A decisão foi apoiada pelo ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira, e pelo ministro Rui Costa (Casa Civil), que discutiram o tema antes das férias do último.