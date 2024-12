Lula critica governo Bolsonaro e promete reconstruir Brasil com dignidade e respeito

Em uma declaração marcante após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, onde esteve internado por seis dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupou críticas ao governo Bolsonaro. Durante a coletiva de imprensa realizada no último domingo (15), Lula descreveu o período entre 2019 e 2022 como “uma praga de gafanhotos que devastou os valores do Brasil”, referindo-se à desvalorização do respeito pelas instituições e pela governabilidade.

Acompanhado pela primeira-dama Janja Lula da Silva, o presidente também aproveitou a oportunidade para comentar a recente prisão do general Braga Netto, destacando a importância da aplicação da lei. “O que ocorreu esta semana mostra que a justiça deve ser feita. Sou um defensor da democracia e acredito na presunção de inocência, um direito que me foi negado anteriormente. Contudo, se as alegações forem verdadeiras, é imprescindível que esses indivíduos sejam severamente punidos”, afirmou Lula.

O presidente enfatizou a seriedade das investigações relacionadas a uma tentativa de golpe de Estado, fazendo comparações com eventos históricos do país. Ele observou: “Neste país, pessoas que realizaram ações muito menos graves foram encarceradas. Não podemos aceitar o desrespeito à democracia e à Constituição. É inadmissível que membros das Forças Armadas tramem contra a vida do presidente da República, do vice-presidente e de um juiz do Supremo Tribunal Eleitoral.”

Lula reiterou sua determinação em reconstruir o Brasil e restaurar a normalidade democrática. “Minha principal meta ao retornar ao governo é trazer o Brasil de volta ao caminho do respeito às pessoas e às instituições. Cada um deve desempenhar seu papel. Desejo deixar um legado positivo até 31 de dezembro de 2026: um Brasil sem fome, com mais empregos e uma sociedade mais alegre e informada, livre de fake news e mentiras”, declarou.

Volta ao Trabalho

Apesar da alta hospitalar e do processo de recuperação após a cirurgia, Lula assegurou que continuará com suas obrigações governamentais e participará ativamente de reuniões ministeriais até o final do ano.

O presidente planeja passar as festividades de Natal e Ano Novo em casa, seguindo as orientações médicas. “Estou comprometido com este país e com o povo brasileiro. Quero encerrar meu mandato como fiz em 2010, com dignidade e ciente de que deixarei um Brasil muito melhor”, concluiu o presidente.