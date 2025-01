Lula convoca ministros para discutir altas nos preços de alimentos

O setor de alimentação e bebidas tem se destacado como um dos principais responsáveis pela inflação em 2024, registrando um aumento de 7,69% nos últimos doze meses. Esta situação motivou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a convocar uma reunião com seus ministros, nesta sexta-feira (24), com o objetivo de discutir estratégias que possam reduzir os preços dos alimentos.

Desde o início de 2023, a elevação nos custos alimentares tem gerado preocupações significativas no governo federal, impactando negativamente a percepção pública sobre a administração do presidente. Em março do ano passado, Lula já havia realizado uma reunião similar, mas as dificuldades persistem, tornando esse desafio uma prioridade na comunicação do governo, conforme ressaltou o novo ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira.

A recente discussão sobre intervenções no mercado foi gerada após o anúncio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que precisou esclarecer que qualquer ação não implicaria em manipulações artificiais nos preços. Durante o encontro desta sexta-feira, os ministros envolvidos incluem Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

A inflação de 2024 fechou com um aumento acumulado de 4,83%, superando o teto da meta estabelecida em 4,5%. O aumento dos preços dos alimentos e bebidas contribuiu significativamente para esse índice, com uma alta que representou 1,63 pontos percentuais ao indicador anual. Na quinta-feira (23), os mesmos ministros se reuniram para elaborar propostas que seriam apresentadas ao presidente.

Entre os fatores que têm elevado os custos dos alimentos estão eventos climáticos adversos que afetaram a produção agrícola no Brasil e a valorização do dólar nos últimos meses. A flutuação da moeda norte-americana impacta diretamente os preços de produtos essenciais no país, especialmente aqueles que dependem de insumos internacionais ou são destinados à exportação.

Na reunião ministerial realizada em 20 de janeiro na Granja do Torto, Lula enfatizou a necessidade urgente de tornar os alimentos mais acessíveis à população. Ele mencionou: “É nossa responsabilidade garantir que o alimento chegue à mesa do trabalhador brasileiro em condições compatíveis com seu salário”.

A preocupação com os altos preços dos alimentos também é compartilhada pelo ministro Sidônio Palmeira, que assumiu sua função em janeiro e está comprometido em aprimorar a comunicação do governo com a população. Ele destacou a importância de uma colaboração entre o Ministério da Fazenda e outros setores governamentais para enfrentar essa questão.

Reeleito para seu terceiro mandato com promessas de melhorar as condições alimentares da população mais vulnerável, Lula lembrou à sociedade sobre a importância de gerenciar o orçamento familiar diante da alta nos preços. Ele sugeriu que as pessoas comparem preços e evitem compras onde os produtos estejam excessivamente caros.

Além disso, Lula afirmou que o governo está ciente da necessidade de tornar os alimentos mais baratos e enfatizou que isso também implica em aumentar os salários da população. Recentemente, ele se reuniu com representantes do setor alimentício para discutir soluções e medidas práticas para enfrentar esses desafios econômicos.