Inflação de 2024 fecha acima da meta

A inflação oficial do Brasil registrou um aumento de 0,52% em dezembro, culminando em uma taxa anual de 4,83% para o ano de 2024. Este resultado supera o limite máximo estabelecido pela meta governamental, que era de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em comparação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023 foi fixado em 4,62%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante um evento realizado no Rio de Janeiro.

O desempenho inflacionário de 2024 representa o maior nível desde 2022, quando a taxa atingiu 5,79%. A pressão sobre os preços foi particularmente significativa no setor de alimentos e bebidas, que subiu 7,62%, contribuindo com um impacto total de 1,63 ponto percentual no IPCA.

De acordo com Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE, a alta nos preços dos alimentos é atribuída a “condições climáticas adversas que afetaram diversas regiões do país em diferentes períodos do ano”.

Além do grupo de alimentos e bebidas, outras categorias também contribuíram para a inflação, como saúde e cuidados pessoais, que teve um aumento de 6,09% (impacto de 0,81 p.p.), e transportes, que subiram 3,3% (impacto de 0,69 p.p.). Juntas, essas três categorias foram responsáveis por cerca de 65% da inflação total registrada em 2024.

O IBGE monitora as variações de preços em um conjunto abrangente de 377 produtos e serviços. Dentre eles, a gasolina destacou-se como o item que mais impactou o custo de vida dos brasileiros com uma alta de 9,71%, resultando em um efeito significativo de 0,48 ponto percentual. Outros itens que também contribuíram para a inflação incluem planos de saúde (com um aumento de 7,87% e impacto de 0,31 p.p.) e refeições fora de casa (que registraram uma elevação de 5,7%, com impacto correspondente de 0,2 p.p.).