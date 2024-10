Lula avisa campanha de Boulos que não irá viajar a SP para eleição

O presidente Lula (PT) não vai viajar para São Paulo às vésperas das eleições para a prefeitura.

A previsão era a de que o presidente estivesse presente em um ato na avenida Paulista, ao lado de Guilherme Boulos (PSOL) e ministros. Porém, por recomendações médicas, ele não vai viajar -a informação do Palácio do Planalto chegou à campanha de Boulos.

Lula, que vota em São Bernardo do Campo (SP), recupera-se de um acidente doméstico em que bateu a cabeça e teve de tomar pontos na nuca. Ainda não há previsão que o presidente participe de eventos online com Boulos, como uma live.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, já indicado essa possibilidade. Janja disse ainda que Lula voltará a despachar do Palácio do Planalto na próxima segunda-feira (28). Nesta semana, ele está trabalhando no no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

“Presidente está bem, trabalhando, mas vai ficar em casa até domingo. A gente vai resolver ainda se vai ou não a São Paulo no fim de semana, conforme orientação médica”, disse Janja a jornalistas.

O presidente realizou na manhã de terça-feira (22) uma nova bateria de exames, três dias após ter batido a cabeça em um acidente doméstico. Ele foi liberado pelos médicos para exercer as suas atividades na Presidência.

O boletim divulgado pela unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês informa que o quadro é estável e que Lula está “apto a exercer a sua rotina de trabalho”. O exame deverá ser repetido em até 72 horas.

Janja disse se tratar de exames de controle. “Está tranquilo, normal, participou hoje da reunião dos Brics. Exames de controle agora só”, afirmou.