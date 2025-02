Lula anuncia demissão da Ministra da Saúde Nísia Trindade

Na manhã desta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou a decisão de exonerar Nísia Trindade do cargo de ministra da Saúde. Nísia, que ocupava a posição desde o início da atual gestão em 2023, encerra sua trajetória no governo aos 67 anos, após enfrentar um extenso processo de desgaste político.

Com a saída de Nísia, Lula nomeou Alexandre Padilha como seu sucessor. Padilha já havia exercido a função de ministro da Saúde durante a administração da ex-presidente Dilma Rousseff e, mais recentemente, atuava na articulação política do governo junto ao Congresso Nacional.

Nesta mesma terça-feira, Nísia participou de uma agenda oficial com o presidente no Palácio do Planalto. Durante o evento, ela proferiu um discurso que foi bem recebido, recebendo aplausos dos presentes. O presidente Lula também fez questão de elogiar publicamente as contribuições de Nísia em suas redes sociais.