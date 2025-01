Lula anuncia 11,5 mil novas moradias e medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul

Em uma importante reunião realizada na segunda-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu com seus ministros os avanços nas ações de reconstrução no Rio Grande do Sul, focando na recuperação de habitações que foram severamente afetadas pelas enchentes ocorridas em abril e maio do ano anterior.

Até o momento, a administração federal já deu luz verde à construção de aproximadamente 11,5 mil novas unidades habitacionais em várias cidades gaúchas. Além disso, o governo anunciou a criação de iniciativas específicas dentro do programa Minha Casa, Minha Vida para situações emergenciais. Dentre essas inovações, destaca-se o Minha Casa, Minha Vida Calamidades Rural, além da opção de aquisição de imóveis prontos com um limite de valor elevado até R$ 200 mil.

O ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista ao programa A Voz do Brasil na semana passada, enfatizou que foi reforçado um orçamento adicional de R$ 6,5 bilhões destinado a obras de drenagem e recuperação de diques na região metropolitana. Esta medida visa prevenir futuros desastres naturais e proteger a população local.

Outra ação significativa anunciada pelo governo é a instalação de uma Casa de Governo no estado. Essa nova estrutura será responsável por reunir diversos órgãos federais para garantir uma atuação coordenada nas iniciativas de reconstrução. A Casa de Governo terá como objetivo monitorar a implementação das políticas públicas e o progresso dos projetos federais nas áreas de habitação, infraestrutura e suporte ao setor agrícola.

Estiveram presentes na reunião ministros como Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Hailton de Almeida, que atua como ministro das Cidades substituto. Também participaram da discussão a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal.