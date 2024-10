Luiza Martins viraliza entre os vídeos em alta no país com versão inusitada de Bruno Mars

Luiza Martins, uma das maiores vozes do sertanejo atual, acaba de disponibilizar sua versão viral de “Locked Out of Heaven” no YouTube. Intitulada “Baby Doeu Demais”, a sofrência inspirada no hit de Bruno Mars já está em #12 entre os vídeos em alta na plataforma. Em clima de descontração, o vídeo foi gravado em momentos de Luiza com seus amigos.

Confira a versão da cantora:

Os registros publicados no Instagram de Luiza com trechos da versão, que foi revelada na última semana em meio à turnê de Bruno Mars no Brasil, já somam mais de 4,7 milhões de reproduções. No último sábado (12), a artista mineira cantou “Baby Doeu Demais” pela primeira vez ao vivo durante um show em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. A reação da plateia, que entoou cada verso da canção, refletiu a forte viralização.

Composta por Luiza ao lado de Daniel Rangel, Ikaro Andrade, Rodrigo Costa e Klebin, “Baby Doeu Demais” ganhou espaço no coração do público, que segue marcando Bruno nos comentários em um esforço coletivo para que o astro da música note a versão especial de seu sucesso.

Luiza Martins vive uma fase brilhante com uma agenda repleta de shows pelo país e com a repercussão de seu segundo álbum, “Intensa Até Demais”, lançado em julho e que já ultrapassa 20 milhões de reproduções no Spotify. A cantora também emocionou o público ao prestar uma homenagem a Marília Mendonça no evento “This Is Marília Mendonça”, realizado no Allianz Parque no início do mês, diante de mais de 25 mil fãs.