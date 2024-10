Luiza Martins emociona no palco do “This Is Marília Mendonça” em São Paulo

Neste último sábado (5), Luiza Martins, um dos grandes nomes do sertanejo atual, subiu ao palco do “This Is Marília Mendonça”, show organizado pelo Spotify, para prestar uma emocionante homenagem à rainha da sofrência, Marília Mendonça. Com uma plateia de mais de 25 mil fãs, o evento, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, celebrou o legado deixado pela cantora.

A noite foi marcada por momentos de muita emoção. Dona Ruth, mãe de Marília, recepcionou Luiza com um abraço caloroso, visivelmente emocionada. Esse gesto de carinho simbolizou a forte conexão e o respeito que a mineira sempre teve pela artista. Além dela, o evento contou com a presença de outros grandes nomes da música brasileira, como Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos, todos unidos para celebrar o legado de Marília Mendonça.

Em sua participação, Luiza apresentou três sucessos icônicos da rainha da sofrência: “Amante Não Tem Lar”, “Coração Mal Assombrado” e “Troca de Calçada”. Com styling da marca O Belchior, o look de Luiza trouxe diversos bordados remetendo à Marília, como a frase “Para Sempre Marilia Mendonça” na gola e uma coroa nas costas.

“A Marília foi minha amiga até depois do fim, porque ela ainda me deu o presente de cantar pro maior público que eu já cantei em toda a minha vida”, afirmou Luiza Martins no palco. “Ela deixou um legado inigualável, e hoje estamos aqui para celebrar isso”. Ao final do show, a cantora retornou ao palco ao lado de Luiza Sonza, Xamã, Yasmin e Tierry, segurando bandeiras para uma última homenagem coroando a noite.

Cada artista trouxe sua própria interpretação dos sucessos da eterna rainha. Com a voz forte e emotiva que a consagrou, Luiza mostrou que o legado de Marília Mendonça continuará vivo nos corações dos fãs e artistas que a admiram.