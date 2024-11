Luiz Henrique do Botafogo é apontado como o craque mais valioso do Brasil

Um relatório recente do CIES Observatório do Futebol destacou o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, como o jogador de maior valor no mercado do futebol brasileiro. De acordo com o estudo, o atleta de 23 anos tem seu valor estimado entre 26 e 35 milhões de euros, o que equivale a uma faixa de R$ 160 a R$ 214 milhões, conforme a cotação atual.

Luiz Henrique desponta na liderança desse ranking, seguido por Flaco López, do Palmeiras, e Pedro, do Flamengo. Flaco López possui uma avaliação que varia entre 22 e 30 milhões de euros, enquanto Pedro está avaliado entre 20 e 28 milhões de euros.

O valor atribuído a Luiz Henrique atualmente supera o montante desembolsado pelo Botafogo ao Real Betis em fevereiro deste ano. Na ocasião, sua contratação representou um investimento de R$ 106 milhões, marcando um recorde até então no futebol nacional. No entanto, essa marca foi posteriormente ultrapassada pela aquisição de Thiago Almada.

No campo esportivo, Luiz Henrique é peça-chave no esquema tático do técnico Artur Jorge. Desde sua chegada ao clube carioca, ele já participou de 48 partidas, registrando 11 gols e contribuindo com cinco assistências. Sob seu desempenho notável, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e se destaca como finalista da Conmebol Libertadores.

Esse cenário reafirma Luiz Henrique como um dos protagonistas do futebol brasileiro atual, refletindo tanto em suas performances dentro das quatro linhas quanto em seu valor comercial no mercado esportivo.