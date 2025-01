Luiz Henrique atrai Fiorentina e clubes ingleses

O futuro de Luiz Henrique, jogador do Botafogo, está em pauta, com rumores crescentes sobre sua saída do clube. De acordo com informações do site GE, o atleta atraiu a atenção da Fiorentina, da Itália, além de receber propostas de dois clubes da Premier League, cujos nomes ainda não foram revelados. O jovem atacante deverá tomar uma decisão sobre sua carreira nas próximas semanas.

Impacto das negociações no Botafogo e na carreira de Luiz Henrique

Recentemente, Luiz Henrique havia manifestado a intenção de deixar o Botafogo para se transferir para o Lyon, equipe pertencente à Eagle Holding, grupo que também controla o Alvinegro. Embora tenha recebido três propostas do futebol europeu que contaram com a aprovação de John Textor, proprietário da holding, a possibilidade de um retorno ao Botafogo por meio de um empréstimo durante a janela excepcional de contratações para o Mundial de Clubes é considerada remota. O staff do jogador acredita que ele deve focar em sua permanência no futebol europeu.

A situação financeira do Lyon é complexa e pode influenciar a transferência. A equipe enfrentou um embargo de transferências em janeiro e não pode contratar novos jogadores. Para evitar problemas mais sérios, como o rebaixamento, o Lyon precisa gerar pelo menos 100 milhões de euros até o final da temporada. Assim, é crucial que consigam resolver sua condenação até 3 de fevereiro para que Luiz Henrique possa ser oficialmente inscrito no time.

Concorrência europeia intensifica disputa pelo jovem atacante

No cenário das propostas europeias, a Fiorentina aparece como um dos principais interessados. Segundo o renomado jornalista Fabrizio Romano, os italianos já apresentaram uma oferta inicial que foi rejeitada por Textor, mas aumentaram os valores na tentativa de atrair o jogador. Contudo, a concorrência se intensificou com as propostas formais de dois clubes da Premier League, que parecem ter agradado ao proprietário do Botafogo. Assim, a decisão sobre o futuro de Luiz Henrique ficará nas mãos dele.

Em meio a essas movimentações no elenco, o Botafogo optou por enxugar seu time após uma temporada histórica e já registrou 11 saídas desde o final de 2024. Além disso, o técnico Artur Jorge também deixou a equipe. Nesse contexto, o clube busca um novo comandante enquanto se aproxima da contratação do zagueiro Jair e negocia com os meias Bitello e Marlon Gomes.