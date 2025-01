Luiz Caldas receberá Medalha UBC celebrando 40 anos do Axé Music

Luiz Caldas será o segundo artista a receber a Medalha UBC, distinção criada pela União Brasileira de Compositores para reconhecer grandes nomes da música brasileira. A entrega da honraria acontece no dia 5 de fevereiro, a partir das 19h, na Bahia Marina, em Salvador. O evento para convidados também celebra os 40 anos do axé music, gênero do qual Luiz é um dos principais precursores.

A cerimônia reunirá convidados que fizeram parte da história do homenageado e também da música baiana. A programação inclui um pocket show de Saulo, com repertório em homenagem a Luiz Caldas.

Luiz Caldas: 55 anos de música e uma obra imortalizada

“Receber um prêmio como esse, de uma instituição como a UBC, para mim, é uma grande honra, porque eu conheço o quilate dos artistas e compositores que são meus colegas. Então, é um momento de muita alegria para mim. Estou comemorando 55 anos dedicados à música e, desde 1987, faço parte da UBC. Só tenho a agradecer,” afirma Luiz Caldas.

Reconhecido como o pai do axé music, Luiz Caldas marcou o início do gênero com o álbum Magia (1985), que incluiu o sucesso nacional “Fricote”, composta por ele em parceria com Paulinho Camafeu. Essa canção projetou Luiz Caldas em todo o Brasil e ajudou a consolidar a música afro-pop-baiana. Apesar de sua popularidade, o gênero enfrentou preconceitos por ser considerado uma expressão festiva e ritmada, mas seu impacto na cultura brasileira é inegável.

Homenageado tem mais de 800 composições registradas

Luiz Caldas possui 818 obras registradas na UBC e 276 gravações catalogadas na base do ECAD. Entre suas composições mais regravadas estão “Haja amor”, “O que que essa nega quer” e “Fricote”. Saulo Fernandes é o intérprete que mais regravou canções de Caldas, seguido por Ivete Sangalo.

“Luiz Caldas é um dos precursores do axé e, no ano em que o gênero comemora 40 anos, reconhecer e valorizar sua obra é importante e meritório. Foi pioneiro em levar o axé para outros territórios, popularizando e chamando atenção para a alegria contagiante do ritmo que seduziu o Brasil. Luiz é um de nossos grandes artistas e autores, e a Medalha UBC vai estar em boas mãos,” afirma Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.

Manno Góes, diretor de comunicação da UBC, completa: “Homenagear Luiz Caldas é como fazer um dengo gostoso na Bahia. Como abraçar a criatividade, alegria e o que há de mais solar da nossa terra. É como fazer um chamego no tempo, brindar a dança e brincar com o mar. Luiz é vida que soprou o axé para o mundo, corações e corpos. Celebrar o talento de Luiz é pedir ‘benção, painho’. É um desejo enorme de dizer “muito obrigado, Luiz”. Obrigado por tudo, mestre. Você merece tudo e muito mais.”