Luisa Stefani mantém embalo e vai às quartas em Abu Dhabi

A paulistana Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, manteve o embalo da conquista em Linz, na Áustria, e estreou com vitória nesta quarta-feira (5), no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A brasileira e a britânica Heather Watson derrotaram a dupla formada pela tcheca Lucie Safarova e a americana Bethanie Mattek, ex-número 1 do mundo, por um duplo 6/4. Agora, avançam às quartas de final, onde enfrentarão as cabeças de chave 4, a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Shuai Zhang.

“Feliz com a estreia contra duas adversárias experientes, ex-número 1 do mundo, e que já ganharam cinco Grand Slams juntas. Sabíamos que teríamos que ser firmes e aproveitar as oportunidades. Fiquei contente com a vitória e nível de jogo, já que tive pouco tempo de adaptação e são condições bem diferentes de Linz. A Heather tem uma energia muito boa e estou animada por jogar com ela essa semana”, disse Luisa, patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce, com apoio da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Próximos desafios no circuito

Confira o calendário de torneios da brasileira nas próximas semanas:

10/02 – WTA 1000 Doha (Qatar) – com Peyton Stearns (EUA)

– (Qatar) – com 16/02 – WTA 1000 Dubai (Emirados Árabes) – com Peyton Stearns (EUA)

– (Emirados Árabes) – com 24/02 – Semana de Treinos ou WTA 500 de Mérida (México)

– Semana de Treinos ou (México) 05/03 – WTA 1000 Indian Wells (EUA) – com Peyton Stearns (EUA)

– (EUA) – com 18/03 – WTA 1000 Miami (EUA) – com Peyton Stearns (EUA)

Trajetória e conquistas da brasileira

A paulistana Luisa Stefani, 27 anos, fez história ao lado da parceira Laura Pigossi, conquistando a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Outro grande feito foi o título de Duplas Mistas no Australian Open 2023, ao lado de Rafael Matos, tornando-se a primeira dupla brasileira a vencer um Grand Slam.

Entre suas principais conquistas estão:

2022 : WTA 125 de Montevidéu , WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai

: WTA , WTA e WTA 2023 : WTA 500 de Berlim , WTA 500 de Abu Dhabi e WTA 500 de Adelaide

: WTA , WTA e WTA 2024: Começou a temporada vencendo o WTA 1000 de Doha, além de alcançar as quartas de final no US Open e Australian Open com a holandesa Demi Schuurs.

Início no esporte

Desde pequena, Luisa Stefani se interessou por esportes e começou no tênis aos 10 anos, em São Paulo (SP). Em 2011, mudou-se para os Estados Unidos para estudar e seguir a carreira, chegando ao 10º lugar no ranking mundial juvenil. A transição para o profissional veio pelo Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019, conquistou o primeiro título no WTA de Tashkent e seguiu somando vitórias até alcançar a 9ª posição no ranking mundial.