Luisa Stefani alcança a semifinal no WTA de Linz, na Áustria

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 30ª do mundo de tênis, garantiu vaga, nesta quarta-feira (29), na semifinal do WTA 500 de Linz, na Áustria, evento no piso duro e coberto. A paulistana e a húngara Timea Babos, cabeças de chave 4 do evento, venciam a dupla da eslovaca Tereza Mihalikova e da britânica Olivia Nicholls por 6/3 e 2/0 quando as rivais se retiraram por lesão nas costas de Mihalikova.

Elas agora aguardam rivais que só serão definidas nesta sexta-feira (31). A parte da chave ainda jogará a primeira rodada entre a número 1 do mundo, Katerina Siniakova, com a chinesa Shuai Zhang contra a dupla da americana Quinn Gleason com a belga Kimberrley Zimmermann. O outro jogo é entre a dupla da eslovaca Rebeka Sramkova com a búlgara Viktoriya Tomova e a dupla da chinesa Qianhui Tang com a britânica Emily Appleton. As duplas vencedoras desses confrontos nesta quinta-feira (30) se enfrentam na sexta e encaram Luisa e Babos no sábado.

“Primeiramente, desejo melhoras para a Tereza. Sei que ela estava incomodada antes mesmo da primeira rodada e lutou para jogar hoje. Já estive nessa situação e é duro, então espero que ela se recupere logo. Do nosso lado, feliz com a forma que jogamos. Elas formam um time perigoso e bem organizado. Conseguimos ser agressivas, impor nosso jogo, e aproveitar as oportunidades no primeiro set. Individualmente me movimentei muito bem e fui agressiva na rede, algo que venho trabalhando. Agora, temos alguns dias para seguir trabalhando e nos preparar para a semi no sábado” , apontou Stefani, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit, Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Calendário de Luisa Stefani

03/02 – WTA 500 Abu Dhabi (Emirados Árabes) – com Heather Watson (GBR)

10/02 – WTA 1000 Doha (Qatar) – com Peyton Stearns (EUA)

16/02 – WTA 1000 Dubai (Emirados Árabes) – com Peyton Stearns (EUA)

24/02 – Semana de Treinos ou WTA 500 de Mérida (México)

05/03 – WTA 1000 Indian Wells (EUA) – com Peyton Stearns (EUA)

18/03 – WTA 1000 Miami (EUA) – com Peyton Stearns