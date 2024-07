Luisa Stefani é superada ao lado de Bia Haddad nos Jogos Olímpicos, em Paris

Luisa Stefani e sua parceira Bia Haddad Maia foram superadas, nesta quarta-feira (31), nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, realizados no saibro de Roland Garros, na capital francesa. Elas caíram diante das britânicas Katie Boulter e Heather Watson por 6/3 6/4.

“O mérito delas foi ter nos colocado sob pressão o tempo todo, mas obviamente poderíamos ter feito muito mais. Começo dos pontos, não ter deixado elas abrirem tanto o placar. Tivemos um 0/40 e um 15/40 no segundo set, nossas únicas chances não aproveitamos. Aí o jogo fica mais parelho, e precisávamos elevar o nível e não conseguimos. Tem dias que você tenta e acaba não encaixando. Elas estavam confiantes o tempo inteiro”, disse Luisa, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Fila, Parmalat Whey Fit e que conta com os apoios da Engie CBT, Green People, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Luisa destacou a força da dupla com Bia Haddad: “Acredito que temos uma dupla muito forte, muito completa, claro que hoje teríamos que fazer coisas melhores, performar melhor. Infelizmente acabou o tênis para nós aqui na Olimpíada, gostaria de ter feito uma campanha melhor e os meninos também. Sei o quanto isso nos ajudou nas últimas Olimpíadas, o quanto dá de visibilidade, pessoas aprendendo sobre o nosso esporte. Agora é ver um pouco da experiência olímpica, torcer para a Demi Schuurs (parceira fixa do circuito), que está na semi de mistas, e voltar para quadra rápida, pois semana que vem já tem torneio”, finalizou Stefani que disputa o WTA 1000 de Toronto, no Canadá. Na sequência joga em Cincinnati, nos Estados Unidos, e o US Open no final de agosto.

Fazendo história no tênis – A paulistana Luisa Stefani, 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.

Durante a semifinal do Us Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022). Iniciou a atual temporada em grande estilo, conquistando o WTA 1000 de Doha, no segundo torneio jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs.

Início da carreira – Luisa sempre foi uma amante dos esportes e começou a jogar tênis aos 10 anos, em São Paulo (SP). Em 2011, se mudou para os Estados Unidos para estudar e seguir no tênis, atingindo o 10º lugar no ranking mundial juvenil. A transição do juvenil ao profissional sedeu por meio do forte Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019 sua carreira profissional se destacou nas duplas e começou a colher resultados, conquistando o primeiro título no WTA de Tashkent, entre outros ITF e WTA. Daí para frente, comemorou vitórias e títulos, subindo no ranking mundial, chegando a ocupar a nona colocação – conquistando sua posição entre as dez melhores do ranking WTA.