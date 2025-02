Luis Galarraga sugere criação do Dia do Arquiteto e Urbanista em São Caetano

O vereador Luis Galarraga (PL) protocolou um projeto de lei para instituir o Dia do Arquiteto e Urbanista no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul. A data, a ser comemorada anualmente em 15 de dezembro, visa reconhecer e valorizar a atuação essencial desses profissionais no desenvolvimento urbano e na qualidade de vida da população.

Na justificativa do projeto, Luis Galarraga destacou a importância dos arquitetos e urbanistas na construção e aprimoramento dos espaços urbanos. “A instituição do Dia do Arquiteto e Urbanista é uma iniciativa essencial para reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais, que desempenham um papel fundamental na harmonização da funcionalidade e da estética dos ambientes que projetam, contribuindo para cidades mais organizadas, sustentáveis e humanizadas”, afirmou. O projeto segue agora para análise das comissões da Câmara Municipal e, posteriormente, será votado em plenário.

O vereador também ressaltou o papel da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul (AEASCS) na valorização desses profissionais. “A associação desempenha um papel essencial ao oferecer cursos e palestras que contribuem para o aprimoramento técnico e profissional dos arquitetos e urbanistas. Isso fortalece a qualidade dos serviços prestados à sociedade e promove a excelência na área”, disse.

Conforme a propositura, a escolha do dia 15 de dezembro para a celebração está alinhada à Lei Federal nº 13.627/2018, que oficializou a data como o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. “Com este projeto, esperamos mobilizar a população para o reconhecimento e a valorização do trabalho desses profissionais, essenciais para a qualidade de vida e o sucesso dos empreendimentos locais”, concluiu Luis Galarraga.