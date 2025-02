Luft Logistics debate mudanças climáticas e descarbonização

Investindo continuamente em iniciativas que minimizam impactos ambientais, promovem desenvolvimento social e fortalecem a governança, a Luft Logistics promoveu, em 20/02, das 8h30 às 12h, na Luft Healthcare em Itapevi (SP), o painel Logística Verde: Inovação e Sustentabilidade. O evento, que discutiu estratégias práticas de descarbonização, com ênfase na compra de créditos de carbono e na integração de tecnologias verdes na cadeia logística, reuniu uma plateia de 120 pessoas – entre elas, representantes do poder público, executivos C-Level e gestores de Supply Chain, Comercial, ESG e Qualidade de diferentes companhias.

Incentivando soluções e incluindo todos os clientes na sua agenda de logística sustentável, a Luft Healthcare trouxe à tona a relevância dos créditos de carbono como mecanismo de compensação das emissões de gases de efeito estufa. A abertura foi feita pelo CEO da companhia, Felipe Selistre, após as boas-vindas da jornalista mediadora Gloria Vanique.

“A compra de créditos não é apenas uma estratégia corporativa, mas um compromisso ético com as próximas gerações”, declarou o CEO. Na sequência, Conrado Bertoluzzi, do Instituto Via Green, dividiu insights sobre a urgência do enfrentamento às mudanças climáticas, a importância do desenvolvimento de projetos sustentáveis e a necessidade da mitigação dos impactos das atividades humanas no meio ambiente.

Mudanças climáticas

Após a apresentação do projeto de descarbonização da L’Oréal, pelo Gerente Nacional de Transportes da companhia, Vitor Pinheiro, as seguintes lideranças multissetoriais discutiram mudanças climáticas e descarbonização:

Carlos Eduardo Gouvêa , Presidente-Executivo da CBDL (Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial)

, Presidente-Executivo da (Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial) Marcella Cunha , Diretora-Presidente da ABOL (Associação Brasileira de Operadores Logísticos)

, Diretora-Presidente da (Associação Brasileira de Operadores Logísticos) Nelson Mussolini, Presidente-Executivo do Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos)

Após o debate, palestrou Roberto Ferreira, Professor de Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Administração, Direito e Medicina.

Inovação e ações práticas

Entre as iniciativas de sustentabilidade da Luft Healthcare, se destacam as relativas à frota, como:

Modernização com veículos Euro 6/Proconve P8

Testes com caminhões elétricos e movidos a GNV/biometano

Green building em Itapevi (SP), com poço artesiano, estação de tratamento de efluentes (ETE) e uso de energia renovável rastreável

Já na plataforma de tecnologia Luft Digital, o módulo “Pegada de Carbono” faz o monitoramento e redução de emissões. Com uso de tecnologia integrada, a otimização de rotas e as manutenções preventivas ajudam a reduzir o consumo de combustível e a geração de emissões atmosféricas. Além disso, a empresa se mantém engajada em programas de coleta seletiva e de educação ambiental, envolvendo colaboradores e parceiros na gestão responsável de resíduos.

Com o painel Logística Verde: Inovação e Sustentabilidade, a empresa alcançou seus objetivos: aproximar os clientes, possibilitar a troca de experiências e viabilizar caminhos para a cooperação entre as diversas instituições relacionadas à cadeia de suprimento e distribuição da indústria farmacêutica, rumo a práticas integradas e cooperação multisetorial, para ações efetivas de descarbonização.