Feirão de Oportunidades oferece 2 mil vagas em Itapevi

Na próxima segunda-feira (20), a Prefeitura de Itapevi promove o Feirão de Oportunidades, com mais de 2 mil vagas de trabalho para mais de 25 empresas em diversas áreas.

As inúmeras chances do Feirão são para funções nas áreas administrativa, laboratório de análises clínicas, produção, logística, vendas, telemarketing, cozinha, limpeza, hotelaria, professor de educação física, obras civis, pintura, soldador, elétrica, operador de máquina, operador de empilhadeira, motoristas, atendente de supermercado, entre outras.

Como participar?

Os interessados devem comparecer ao Resolve Fácil Empresas (Rua Agostinho Ferreira Campos, 752 – Cidade da Saúde), a partir das 8h, com os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de trabalho e currículo atualizado.

As senhas serão distribuídas no local, e as entrevistas serão feitas imediatamente com os representantes das empresas, eliminando a necessidade de encaminhamento posterior.

Ação integrada com serviços de saúde e capacitação

Além das vagas, a Secretaria Municipal de Saúde estará no evento realizando aferição de pressão arterial para os candidatos. O público também poderá fazer, presencialmente, a inscrição para cursos gratuitos de qualificação profissional, ampliando as chances de ingressar no mercado de trabalho.

Também serão oferecidos serviços gratuitos de maquiagem e corte de cabelo.

Vagas disponíveis para mais de 20 empresas

Entre as contratantes, estão grandes nomes como Mercado Livre, Americanas, Mc Donald’s, Randstad, St. Marche e Gocil. Também oferecem vagas as seguintes empresas: ABAI, Grupo Brasanitas – Facilities Services, Destac, Dex Soluções Logística, Em Dia, Gi, Luft Logistics, Prime Job, ForjaFix – Elementos de Fixação Ltda., MP – Made People, Modular – Agência de Estratégias Digitais, Profarma Distribuição, Grupo Servsul, Madeireira SPMad e ValorH – Consultoria e Treinamento.

Para dúvidas e detalhes sobre as vagas, os interessados podem entrar em contato de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (11)* 4143-8888* ou via e-mail: [email protected].