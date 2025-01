Luê apresenta o show ‘Brasileira do Norte’ no Sesc 24 de Maio 

No dia 24 de janeiro, a cantora e compositora paraense Luê sobe ao palco do Sesc 24 de Maio para apresentar o show de seu mais recente álbum, Brasileira do Norte. Reconhecida por equilibrar sua cultura nortista com o universo do pop eletrônico, a artista mergulha nesse diálogo entre tradição e inovação em um espetáculo que promete envolver o público com ritmos, sotaques e símbolos únicos.

O álbum, composto por 16 faixas, reflete o orgulho de Luê por suas raízes nortistas, destacando elementos culturais pouco explorados fora da região. No show, a artista leva o público por uma jornada musical que conecta suas origens com o contemporâneo, criando uma experiência potente e vibrante.

Sobre a artista

Luê é cantora e instrumentista, filha do compositor Júnior Soares, fundador do tradicional projeto Arraial do Pavulagem, no Pará. Ainda jovem, integrou a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFPA, experiência que consolidou sua formação musical.

Em 2009, iniciou sua trajetória como cantora e rabequeira, lançando seu álbum de estreia, A fim de onda, em 2012. Seu segundo disco, Ponto de mira, apresentou uma sonoridade mais eletrônica, inspirada em sua vivência em São Paulo, onde reside. Agora, com o projeto Brasileira do Norte, Luê reafirma sua identidade nortista, conectando-a à cultura pop em uma obra marcante.

Ouça: Spotify / DEEZER / Apple Music / YouTube Music

Serviço: Luê

Show “Brasileira do Norte”

Data: 24/1, sexta, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 14/1 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 15/1 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van Gratuito: Transporte disponível até as estações República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300