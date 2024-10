Ludmilla e Belo cantam juntos em homenagem ao Exaltasamba

Ludmilla está prestes a lançar uma nova interpretação de clássicos do Exaltasamba, ao lado do icônico cantor Belo. Juntos, eles reinterpretarão as amadas músicas “Gamei / Por Tão Pouco / É Você”, trazendo uma nova roupagem que promete tocar o coração dos fãs apaixonados por esse famoso grupo, que continua a conectar novas e antigas gerações através da música.

Ludmilla, uma das grandes vozes da música brasileira, está animada em participar deste projeto que celebra a rica história do pagode. “É uma alegria imensa fazer parte de um projeto que homenageia o Exaltasamba. O grupo é uma parte importante da história do pagode, com músicas que marcaram gerações e também a minha vida. Cresci ouvindo as músicas deles, e agora, é uma honra poder retribuir um pouco do que eles me proporcionaram e mostrar a força desse legado para as novas gerações”, afirma a artista. Seu amor pela música e o desejo de ser um exemplo são evidentes em suas palavras, refletindo seu papel como líder na indústria.

Trabalhar com Belo é uma experiência única para Ludmilla. “Trabalhar com o Belo sempre é uma experiência incrível. Ele é uma lenda viva do pagode, um ídolo que virou amigo, e a nossa parceria já é muito natural. A gente se entende musicalmente e tem muito respeito um pelo outro,” diz ela. Essa conexão promete uma apresentação cheia de emoção e magia, unindo o talento dos dois artistas em uma homenagem aos clássicos que marcaram uma época.

A nova versão de Ludmilla e Belo será lançada em todas as plataformas digitais e no YouTube. Essa música faz parte da 3ª edição do projeto Respeita Minha História, que terá 10 faixas e contará com 29 artistas. O álbum completo será lançado na FM O Dia no dia 01 de novembro, trazendo uma variedade de talentos que representam o melhor do pagode contemporâneo. A 3ª edição já começa a ser lançada no dia 25 de outubro, com Belo e Ludmilla cantando juntos um Pot Pourri de clássicos do Exaltasamba: “Gamei / Por Tão Pouco / É Você.”