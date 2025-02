Lucro da Alupar cresce 63% no 4º trimestre

Os resultados financeiros da empresa foram impactados por uma significativa redução nas despesas e receitas operacionais, que apresentaram uma queda de 18,92% no último trimestre, totalizando R$ 54,32 milhões. Essa diminuição é atribuída principalmente a uma drástica redução de 54,2% na equivalência patrimonial, reflexo do desempenho negativo da transmissora TNE (Transmissão Nacional de Energia). No período analisado, a TNE reportou uma equivalência patrimonial de apenas R$ 1,6 milhão, comparado aos R$ 3,5 milhões registrados no mesmo intervalo de 2023.

Em contrapartida, as despesas financeiras da companhia apresentaram um crescimento expressivo de 85,22%, alcançando R$ 271,71 milhões. Além disso, a dívida líquida experimentou um leve aumento de 2,2%, somando R$ 9,13 milhões.

Entre os meses de outubro e dezembro, o resultado antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) demonstrou um crescimento robusto de 28,2%, totalizando R$ 608,9 milhões. Este resultado também refletiu em um pequeno avanço na margem Ebitda, que subiu 0,2 ponto percentual e atingiu a marca de 69,3%.