Luciano revela rompimento com o irmão Zezé di Camargo após se converter

Luciano Camargo, renomado cantor do cenário sertanejo brasileiro, vem consolidando sua carreira solo com foco na música gospel. Recentemente, o artista comentou sobre a dinâmica atual com seu irmão e parceiro de longa data, Zezé di Camargo. Em uma entrevista ao jornal O Globo, Luciano abordou as especulações em torno da dupla e reafirmou que a relação entre eles permanece inalterada, apesar dos rumos distintos que cada um seguiu em suas trajetórias musicais.

O cantor destacou a importância de gerenciar seu tempo de forma eficaz, ressaltando: “Meu tempo é precioso e caro. Não falo pelo lado financeiro. Ele é caro porque, se eu o desperdiçar, ele logo termina. Tenho que fazer e criar, então, o meu tempo”. Com décadas de sucesso no mundo da música, Luciano também demonstrou indiferença em relação aos rumores que cercam sua vida pessoal: “Se existem rumores sobre a minha vida, deixo passar. Nunca senti necessidade de desmenti-los. Amanhã virão outras notícias, e pronto”.

No que diz respeito à parceria com Zezé di Camargo, Luciano enfatizou a solidez do legado construído pela dupla. “Sempre vão dizer que Zezé Di Camargo e Luciano podem se separar, só pelo fato de sermos uma dupla. As pessoas já esperam isso. Independentemente de qualquer coisa, somos um legado. A dupla não pertence nem a mim, nem ao Zezé. Ela é do povo brasileiro”, afirmou.

Apesar dos compromissos individuais que os mantêm afastados fisicamente, Luciano garantiu que a relação com seu irmão é saudável. Ele reconheceu as diferenças nos gostos pessoais e no estilo de vida dos dois: “Temos gostos totalmente diferentes. Nosso dia a dia sempre foi com cada um na sua vida individual. Nunca fomos de ter momentos de lazer juntos, por exemplo. Mas isso não interfere na minha vida amorosa com ele ou na vida amorosa dele comigo”.

Luciano concluiu sua reflexão destacando a admiração crescente por Zezé: “Zezé, na minha opinião, sempre foi o maior intérprete do Brasil. E amo muito mais o meu irmão hoje do que eu o amava há 20, 30, 40 anos… Isso porque não tem como amar alguém sem passar pelo amor de Cristo”.

Paralelamente, um episódio envolvendo Cleo Loyola, ex-cunhada de Zezé di Camargo, ganhou destaque nas redes sociais. A médium revelou ter sido processada pelo cantor após divulgar uma foto dele em um terreiro de religião afro-brasileira. Em suas redes sociais, Cleo comentou sobre o processo: “Eu fui, sim, processada pelo meu ex-cunhado Zezé Di Camargo… Pela intolerância religiosa dele”, afirmou.

Esses acontecimentos ilustram as complexidades das relações pessoais e profissionais no universo da música sertaneja brasileira, onde os laços familiares são frequentemente postos à prova sob os holofotes da fama.