Luciano Camargo transforma palco em igreja durante gravação de DVD gospel

Na noite desta quarta-feira, dia 13, Luciano Camargo, de 51 anos, evidenciou que sua inspiração provém da fé divina. O Qualistage, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro e tradicionalmente utilizado para diversos eventos, inclusive as apresentações da dupla com seu irmão Zezé Di Camargo, transformou-se em um espaço de culto religioso.

Aproximadamente 4 mil pessoas se reuniram no local para participar de um evento de louvor que se estendeu por mais de duas horas. O encontro teve como objetivo a gravação do primeiro DVD gospel de Luciano, intitulado “Unidos pela Fé”, onde os participantes entoaram cânticos evangélicos.

César Menotti e Fabiano na gravação de seu DVD gospel de Luciano Camargo

(Well Ribeiro/Divulgação)

O evento estava programado para começar às 21h30, porém teve início às 21h55, momento em que o produtor do artista subiu ao palco para conduzir a plateia em um ensaio dos refrões que seriam cantados ao longo da noite.

Luciano e a Música Gospel

Luciano Camargo tem se dedicado cada vez mais ao universo da música gospel, refletindo uma nova fase em sua carreira. Após anos no topo das paradas da música sertaneja, o cantor optou por seguir um caminho mais ligado à sua fé.

Confira “Terra Fértil”, o mais recente lançamento do cantor, que tem conquistado o público evangélico com sua mensagem inspiradora e melodia envolvente