Luciano Huck celebra união entre Globo e SBT: “Fé”

No último domingo, a televisão brasileira foi marcada por um evento sem precedentes quando uma emissora concorrente, o SBT, transmitiu em tempo real a premiação da Globo, conhecida como Melhores do Ano. A iniciativa foi destacada pelo apresentador Luciano Huck, que utilizou o momento para refletir sobre a importância da conexão entre as pessoas através da televisão.

Veja:

“Fazer televisão é uma profissão de fé no poder de conectar pessoas. Domingo, tivemos uma noite de celebração e união”, iniciou Huck durante seu discurso. O apresentador não hesitou em recordar o legado do icônico Silvio Santos, afirmando: “Lá atrás, o Silvio Santos mostrou ao Brasil como é possível unir pais, filhos e avós no mesmo sofá diante da mesma TV”.

Luciano Huck ressaltou a importância dessa união entre as emissoras ao afirmar: “E é por isso que a gente se uniu em um único sinal, Globo e SBT. Muito mais que um sinal de transmissão, é um sinal de que, sim, podemos estar sempre buscando o que nos conecta, o que nos une e não o que nos separa”.

Encerrando sua fala de maneira inspiradora, Huck declarou: “Essa é a TV em que eu acredito. E, mais do que isso, esse é o Brasil em que eu acredito”. As palavras do apresentador ressoaram entre os convidados presentes no evento e geraram uma série de reações nas redes sociais.

Dentre os comentários destacados, sua esposa Angélica expressou seu orgulho e apoio ao afirmar: “Muito orgulho da sua dedicação e força ao propósito … parabéns amor”. Além disso, a apresentadora Sonia Abrão, da RedeTV, também comentou: “Também acredito”, evidenciando a repercussão positiva das declarações de Huck entre seus colegas de profissão.