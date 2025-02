Luciano Hang se posiciona contra a agenda Woke e reforça defesa da meritocracia

O empresário Luciano Hang, publicou um vídeo nas redes sociais para comentar sobre a chamada agenda Woke e a política de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) adotada por diversas empresas ao redor do mundo. O dono da Havan reforçou que acredita na meritocracia como principal critério de contratação e promoção de colaboradores dentro da empresa.

No vídeo, ele destacou que grandes companhias internacionais, como McDonald’s, Disney, Meta e John Deere, estão reavaliando as estratégias e optando por abandonar essas iniciativas. Segundo Hang, a adoção dessas políticas pode impactar a competitividade dentro das empresas, ao desviar o foco da valorização por competência e desempenho.

“Na Havan, sempre adotamos uma política baseada no desempenho e dedicação dos colaboradores, independentemente de raça, cor ou religião. Contratamos e promovemos aqueles que se destacam, que são bons no que fazem e têm vontade de trabalhar”, afirmou.

O empresário também comentou que as empresas precisam ter a liberdade para definir estratégias e destacou que viu, em redes sociais, relatos sobre a presença dessas políticas em diversas empresas brasileiras, incluindo estatais. “O Brasil parece caminhar na contramão dessa tendência global, enquanto várias corporações internacionais estão acabando com essas iniciativas”.

Luciano Hang reforçou que, na Havan, a gestão de pessoas é baseada no reconhecimento do talento e na igualdade de tratamento. “Acreditamos que todos devem ser respeitados e tratados de forma igualitária, sem distinção. O foco está no trabalho e na dedicação de cada um”, concluiu.