Luciano Hang passa por cateterismo e destaca a importância da saúde preventiva

O empresário Luciano Hang passou por um procedimento de cateterismo para a colocação de um stent — dispositivo conhecido popularmente como “molinha” — no coração. A intervenção médica ocorreu de forma preventiva após exames de rotina indicarem a necessidade, mesmo sem o dono da Havan apresentar sintomas como dores ou desconfortos.

O procedimento foi realizado na quinta-feira, 6, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e ocorreu sem complicações. Poucas horas depois, Hang já estava de volta ao quarto em boas condições.

Nesta sexta-feira, 7, o empresário publicou um vídeo nas redes sociais para conscientizar sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde. “Eu sempre fui muito preocupado e faço consultas regularmente. Estou com 62 anos, bebo socialmente, não fumo, pratico exercícios, e isso ajuda muito na recuperação e na qualidade de vida”, declarou.

Hang destacou a necessidade de superar o medo de realizar os exames de rotina, ou seja, os check-ups. Segundo ele, o diagnóstico precoce facilita o tratamento e aumenta as chances de uma vida longa e saudável. “Mais fácil diagnosticar um possível problema antes, do que esperar acontecer e correr o risco de não conseguir mais resolver a tempo. Podemos, sim, envelhecer com qualidade de vida”, concluiu.