Recife (PE) pode ganhar uma megaloja Havan

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, esteve em Recife (PE), na quinta-feira, 9, para avaliar terrenos que poderão abrigar a próxima megaloja da varejista em Pernambuco.

Atualmente, a Havan já conta com uma loja em Petrolina, no interior do estado, e planeja ampliar sua atuação na região com a instalação de uma loja na capital, que será referência em experiência de compra, turismo e lazer.

Conhecida por oferecer um mix com mais de 350 mil itens, a Havan também se destaca pela geração de centenas de empregos diretos e indiretos em cada cidade onde está instalada.

“O Nordeste tem um potencial imenso, e Pernambuco é um estado estratégico para a expansão da Havan. Estamos confiantes de que Recife será um excelente ponto para continuarmos nossa missão de levar qualidade, preço justo e uma experiência diferenciada para nossos clientes”, destacou Luciano Hang durante a visita.

A Havan segue avaliando o local ideal para a instalação da loja e, em breve, deve anunciar novidades para os recifenses.