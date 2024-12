Luciana Santos fala sobre investimentos em ciência e tecnologia no ‘Bom Dia, Ministra’

A titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, participará de uma entrevista ao vivo com radialistas de todo o Brasil nesta quarta-feira, 18 de dezembro. O programa “Bom Dia, Ministra” será transmitido a partir das 8h, oferecendo uma plataforma para que a ministra compartilhe as principais iniciativas da pasta e faça um panorama dos investimentos realizados nas áreas científicas e tecnológicas no país.

Desde o início do ano, o MCTI assegurou mais de R$ 26,3 bilhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), um valor que ultrapassa consideravelmente os recursos destinados entre 2020 e 2022, que totalizaram menos de R$ 10,5 bilhões ao longo de três anos.

Durante a entrevista, um dos assuntos centrais será o lançamento de dois editais com um investimento total de R$ 1,2 bilhão, destinados a reforçar a infraestrutura de pesquisa científica. O primeiro edital, intitulado Pró-Infra Expansão e Desenvolvimento, destinará R$ 700 milhões para modernização de laboratórios em universidades e centros de pesquisa. Desses recursos, R$ 200 milhões serão exclusivamente direcionados para unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI.

O segundo edital, chamado Pró-Infra Centros Temáticos, alocará R$ 500 milhões para apoiar projetos em cinco áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento do Brasil: Saúde, Defesa, Transição Energética, Transição Ecológica e Transformação Digital.

Outro foco da entrevista será a redução das disparidades regionais no acesso à ciência e tecnologia. A ministra Luciana Santos detalhará os investimentos planejados para fortalecer as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste nos anos de 2024 e 2025, com um montante destinado de R$ 1,6 bilhão. Além disso, haverá a aplicação dos 30% obrigatórios por lei para projetos financiados pelo FNDCT nessas áreas.

O programa “Bom Dia, Ministra” é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada pela televisão (tanto aberta quanto via satélite) e também nas plataformas digitais como YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as emissoras de rádio, o sinal será disponibilizado pela Rede Nacional de Rádio (RNR), através do mesmo canal utilizado por “A Voz do Brasil”.